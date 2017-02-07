Во время сна мозг отбирает наиболее важную информацию

Ученые из Швеции выяснили, что во время сна мозг сортирует наиболее важную для нас информацию. В результате она остается в долговременной памяти.
С другой стороны, информационный шум и бесполезные данные подвергаются сильному сжатию. На следующий день их сложно вспомнить.
Ученые считают, что процесс работы мозга человека во сне напоминает работу компьютера при архивации файлов.
Ранее американские ученые в ходе ряда исследований выявили неожиданные причины плохого сна. Оказывается виновник – плохое питание.
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