Во время сна мозг отбирает наиболее важную информацию

Ученые из Швеции выяснили, что во время сна мозг сортирует наиболее важную для нас информацию. В результате она остается в долговременной памяти.

С другой стороны, информационный шум и бесполезные данные подвергаются сильному сжатию. На следующий день их сложно вспомнить.

Ученые считают, что процесс работы мозга человека во сне напоминает работу компьютера при архивации файлов.

Ранее американские ученые в ходе ряда исследований выявили неожиданные причины плохого сна. Оказывается виновник – плохое питание.