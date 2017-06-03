Волны пространства-времени «поймали» в третий раз

Российские физики из МГУ в третий раз в истории зарегистрировали гравитационные волны.
Согласно их гипотезе, слившиеся в пару и образовавшие волны черные дыры, появились далеко друг от друга. В результате образовалась новая черная дыра с массой около 49 Солнц.
Стало известно, гравитационный сигнал был зарегистрирован на двух детекторах LIGO в США.
К слову, в первый и второй раз, массы образовавшихся черных дыр составили 61 и 21 масс
Солнца соответственно, а расположены они на расстоянии 1,3 и 1,4 млрд световых лет от Земли. В случае третьего события источник находился на расстоянии около 3 млрд световых лет, информирует ТАСС.
Справка. Гравитационные волны — это колебания «ткани» пространства-времени, которые разбегаются от массивных объектов, движущихся с ускорением.
Фото: pixabay.com
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