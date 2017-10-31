Впервые автостыковка кораблей в космосе произошла 50 лет назад

Освоение космоса когда-то было нереальным, на протяжении долгих тысячелетий это оставалось просто мечтой. Еще в те далекие-далекие времена, когда человек мог видеть звезды и планеты, полагаясь только лишь на свое зрение, он мечтал узнать, что таит это огромное небо над головой.

Мечты начали сбываться сравнительно недавно. Только 50 лет назад, 30 октября 1967 года, произошла первая автоматическая стыковка кораблей в космосе.

В этот день два искусственных спутника Земли «Космос-186» и «Космос-188», впервые за всю историю исследования Вселенной, с помощью специальных двигательных установок и целого комплекса радиотехнической аппаратуры сблизились друг с другом, произвели автоматическую стыковку и после этого начали свободный полет в космическом пространстве на высоте 276 километров.

В состыкованном состоянии спутники «Космос-186» и «Космос-188» продолжали полет в течение 3 часов 30 минут. По команде с Земли была проведена автоматическая расстыковка искусственных спутников. Через некоторое время они возвратились на Землю.

Вот так вершилась история космического развития. После этого дня было еще много открытий и побед, теперь мы даже можем называть космос своим домом. Остается только надеяться на то, что наша цивилизация продолжит исследования и мы дождемся колонизации ближайших планет.