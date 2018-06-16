Впервые ученым удалось вылечить последнюю стадию рака груди

Американские ученые заявили, что совершили серьезный прорыв в борьбе с раком груди. Молекулярные биологи впервые сумели «перепрограммировать» иммунные клетки и заставили их уничтожить опухоль в груди женщины, включая все ее метастазы.

Врачи говорили, что 49-летней Джуди Перкинс из Флориды осталось жить пару месяцев. Химиотерапия ей не помогала, операции тоже. Но ученые придумали свой способ. Две недели женщине вводили ее собственные клетки иммунной системы. Чтобы эти клетки могли уничтожить опухоль, их особым образом «запрограммировали», пишет «РИА Новости».

Ученые заставили клетки иммунитета «распознать» мутации, которые вызывают опухоль, и уничтожить клетки, в которых появляются такие отклонения. Для этого использовали элементы ДНК и РНК раковых клеток. Их пересаживали в клетки иммунной системы, чтобы другие иммунные клетки «научились» распознавать в них угрозу.

С начала лечения прошло уже практически два года, а болезнь не возвращается. Женщина говорит, что чувствует себя хорошо.

Пока лекарство из иммунных клеток существует лишь в рамках эксперимента. Перкинс стала первым человеком, прошедшим такое лечение.

Ученые надеются, что в будущем смогут принять этот метод для лечения других видов злокачественных опухолей.