Все 19 спутников, запущенных с Восточного, рухнули в океан

В океане оказались все 19 спутников, запущенных на орбиту с космодрома «Восточный» на ракете «Союз-2.1б». Скорее всего, это акватория Атлантического океана. Ведется расследование инцидента.

По словам директора филиала корпорации «Роскосмос» Константина Чмарова, вся космическая головная часть рухнула в океан, сообщает «РИА Новости». Начато расследование инцидента. Скорее всего, причина в нештатной ситуации в разгонном блоке «Фрегат», считает представитель космической отрасли.

Также он полагает, что часть аппаратов сгорела в атмосфере. Оседают только пыль и мелкие осколки.

Напомним, во вторник состоялся второй в истории пуск ракеты с космодрома Восточный. Старт прошел успешно, однако, потом выяснилось, что около двух десятков спутников, среди которых «Метеор-М», не вышли на целевую орбиту.