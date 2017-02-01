Вселенная является голограммой, как 3D-фильм

Группа исследователей из Великобритании выразили гипотезу о том, что люди живут в голограмме.
Ученый Костас Скендерис заявил, что все, что происходит с человеком можно сравнить просмотром 3D-фильма в кинотеатре.
Человек видеит фотографии в высоту, ширину и в глубину, когда на самом деле все это происходит на плоском 2D-изображении.
Четырёхмерное пространство похоже на обычные голограммы, где трехмерное изображение кодируется в двухмерную поверхность, передает портал наш сайт.
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