Вселенная является голограммой, как 3D-фильм

Группа исследователей из Великобритании выразили гипотезу о том, что люди живут в голограмме.

Ученый Костас Скендерис заявил, что все, что происходит с человеком можно сравнить просмотром 3D-фильма в кинотеатре.

Человек видеит фотографии в высоту, ширину и в глубину, когда на самом деле все это происходит на плоском 2D-изображении.

Четырёхмерное пространство похоже на обычные голограммы, где трехмерное изображение кодируется в двухмерную поверхность, передает портал наш сайт.