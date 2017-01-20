Всемирный потоп обрушится на Землю через несколько столетий

Ученые из США и Ирландии выдвинули гипотезу о том, что в ближайшее время нашу планету ожидает катастрофическое повышение воды в Мировом окне.
По мнению экспертов, потепление океана неизбежно приведет к потопу.
Интересно, температура поверхности Мирового океана в последний крупный межледниковый период совпадала с современной.
Предполагается, что всемирный потоп произойдет через несколько столетий. Эксперты заявили, что дальнейшее повышение температуры океана может привести к катастрофе.
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