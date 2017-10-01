Всероссийский археологический съезд открылся в Барнауле

Александр
Автор: Александр Октябрь 1, 2017 23:45

Сегодня, 1 октября, в Барнауле начал работу V (XXI) Всероссийский археологический съезд. Он проходит в АлтГУ. Масштабный научный форум начался с открытия выставки «Древнее искусство Сибири».

В краевом центре собрались известные представители данного направления исторической науки России. Организационный комитет съезда возглавил академик Российской академии наук, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), завлабораторией междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Алтайского госуниверситета Анатолий Пантелеевич Деревянко, отметивший на открытии выставки, что жителям Алтайского края повезло во всем.

«Здесь прекрасная природа, прекрасные люди, прекрасный Алтайский госуниверситет. Съезд начинается с выставки, где старшее поколение и молодые археологи могут убедиться в том, как далеко шагнула наука-археология в воспроизведении древнего искусства, которое уже тоже стало искусством», — цитирует пресс-служба вуза слова Анатолия Пантелеевича.

В состав оргкомитета съезда вошел и избранный на днях вице-президентом Российской академии наук, директор Института археологии РАН, член Совета по науке и образованию при Президенте РФ, академик РАН, доктор исторических наук Николай Макаров.

«В Барнауле сегодня высадился большой отряд московских археологов, многие из которых впервые приехали на Алтай. Все мы под большим впечатлением от увиденного. Замечательная выставка напоминает о том, что миссия археологии не только в предоставлении новой информации о прошлом, но и в ознакомлении с древним искусством. Это общекультурная миссия археологии. Современные технологии дают возможность увидеть, как прекрасно древнее искусство и выставка тому яркое подтверждение. Это прекрасное начало V (XXI) Всероссийского археологического съезда», — подытожил он.

А 2 октября в концертном зале опорного Алтайского государственного университета состоится торжественное открытие V (XXI) Всероссийского археологического съезда.

Фото: пресс-службы АлтГУ

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Александр
Автор: Александр Октябрь 1, 2017 23:45
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