Всероссийский археологический съезд впервые проходит в Алтайском крае

В понедельник, 2 октября, в Алтайском госуниверситете откроется Всероссийский археологический съезд. Он пройдет на Алтае впервые.



В форуме участвуют академик Российской академии наук, научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) Евгений Носов, директор Института археологии Российской академии наук, академик РАН Николай Макаров и другие известные археологи.

На пленарном заседании расскажут о масштабных раскопках на территории Московского Кремля – одной из самых притягательных точек для исследователей русского Средневековья.

Работа съезда будет организована по 14 направлениям, в числе которых «Сохранение археологического наследия в России», «Компьютерные технологии и геоинформационные системы в археологии», «Кочевые культуры Алтая и Центральной Азии», «Археология средневековой Руси», «Проблемы изучения первобытного искусства».