Всероссийский археологический съезд впервые проходит в Алтайском крае

Александр
Автор: Александр Октябрь 2, 2017 15:46

В понедельник, 2 октября, в Алтайском госуниверситете откроется Всероссийский археологический съезд. Он пройдет на Алтае впервые.
 

В форуме участвуют академик Российской академии наук, научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) Евгений Носов, директор Института археологии Российской академии наук, академик РАН Николай Макаров и другие  известные археологи.

На пленарном заседании расскажут о масштабных раскопках на территории Московского Кремля – одной из самых притягательных точек для исследователей русского Средневековья.

Работа съезда будет организована по 14 направлениям, в числе которых «Сохранение археологического наследия в России», «Компьютерные технологии и геоинформационные системы в археологии», «Кочевые культуры Алтая и Центральной Азии», «Археология средневековой Руси», «Проблемы изучения первобытного искусства».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Октябрь 2, 2017 15:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Мария

    Мария

    Какие экзамены нужно сдавать(после 11 класса) в ваш колледж , на преподавателя начальных классов? И нужна ли к этому (проф)…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    На прикладную информатику платно ?

    Читать статью
  • Дмитрий Владимирович

    Дмитрий Владимирович

    Скажу, как мужчина: больше - не всегда лучше. А как массажист скажу - обвисание устраняет лифтинг зоны декольте.

    Читать статью
  • Владимр

    Владимр

    Так мы уважаем наших руководителей ? !!!! Туризм да,природа,география, история даже самая древняя,а инфраструктура ??? Но основное, где развитие производств…

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    Мне очень тяжело подобрать платье, но я подобрала себе модель карандаш. Очень нравится, правда тяжело найти по цене нормальную модель.…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии