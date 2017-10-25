Выбираем подходящий проектор для презентации

Проектор для масштабной презентации: преимущества, функции, правила выбора

Проектор – это оптический прибор, который проецирует изображение с монитора компьютера или ноутбука на большой, широкоформатный экран. Чтобы картинка была яркой, смотрелась четко и не вызывала визуального дискомфорта, необходимо отрегулировать уровень контрастности, яркости, выбрать оптимальный тип объектива и источник освещения. С помощью проектора можно охватить большую аудиторию, когда участникам семинара, симпозиума, презентации или тренинга необходимо наглядно показать визуальную информацию

Проекторы для больших залов

Проекторы мультимедиа, предназначенные для работы в больших пространствах, относятся к категории профессиональной техники и имеют следующие особенности:

расширенные функциональные возможности, которые позволят делать визуальные инсталляции более качественными, яркими, четкими;

устройство имеет необходимую защиту от форс-мажорных ситуаций: при выходе лампы из строя, аппарат перейдет в экономный режим работы с оптимальной яркостью;

прибор рассчитан на интенсивный формат эксплуатации без потери качества изображения и появления мельчайших искажений;

мультимедиапроектор способен проецировать картинку на поверхности с неидеальной гладкостью, при этом пропорции изображения не нарушаются;

проектор для больших залов имеет высокую стоимость, поэтому многие компании в Москве пользуются услугой – аренда оборудования для мероприятий, а не приобретают нужную технику.

Проектор, рассчитанный на охват больших залов, обладает функцией «соединения» нескольких изображений в целостную, единую, панорамную картинку. Такая опция доступна благодаря мощным и ярким лампам. Если же использовать простые модели проекторов, то для этих целей потребовалось бы одновременно несколько устройств, которые бы смогли «перекрыть швы» разрозненных изображений.

Функциональные параметры

Чтобы работа с устройством была комфортной и легкой, в нем предусмотрен обширный набор функций:

возможность регулирования цветовой гаммы;

настройка контрастности;

корректировка яркости;

опция работы в аварийном режиме.

Возможные искажения изображения могут устраняться либо механическим путем (у прибора выдвигаются ножки, смещается расположение объектива), либо электронным способом, путем коррекции параметров яркости, контрастности. Для улучшения качества картинки также можно менять угол наклона аппарата.

Как выбрать проектор

Основной параметр при выборе прибора – это уровень его яркости. Для светлых интерьеров с яркими лампами, большими панорамными окнами, куда попадает солнечный свет, рекомендуется выбирать модели яркостью в районе 2,5 – 3 тысяч ANSI. Если же есть возможность затемнения помещения, стоит выбрать прибор с показателями яркости от 1,5 до 2 тысяч ANSI.

Также стоит обратить внимание на разрешение мультимедиапроектора и его массу. Если предполагается проведение презентации с компьютера или ноутбука в больших залах, следует отдать предпочтение разрешению в диапазоне 1024 х 768 и выше. Если же видеопрезентации планируются на выезде: в командировке, в офисах у партнеров или клиентов, имеет смысл выбрать портативный проектор небольшого веса компактных размеров.

От грамотно выбранного профессионального проектора и его нормальной работы зависит успех презентации: вы сможете наглядно донести до зрителя необходимый посыл, а аудитория проявит интерес к видеоматериалу.