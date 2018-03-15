Выездная школа Открытого университета Сколково пройдет в Барнауле

Выездная школа Открытого университета Сколково «Навигатор инноватора» пройдет в Барнауле с 5 по 8 июня. Инициатива ее проведения поддержана губернатором Алтайского края Александром Карлиным.

Право принимать выездную школу в 2018 году также получили города Калининград, Тюмень и Владивосток. Это четырехдневный интенсивный практико-ориентированный курс. Программа состоит из образовательного блока по развитию компетенций начинающих стартап-команд и включает лекции и мастер-классы от представителей технологического бизнеса, крупных корпораций и федеральных институтов развития, сообщили в Минэкономразвития Алтайского края.

Школа ориентирована на студентов, аспирантов, молодых ученых, планирующих стать лидерами научно-инновационных проектов, молодых предпринимателей. Прием заявок на участие начинается в марте и завершится за неделю до мероприятия. Регистрации будет доступна на официальном сайте Открытого университета Сколково — http://sk.ru/opus/p/navigator.aspx.