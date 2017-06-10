Взрыв и температурный шок. В Барнауле на День России покажут научное шоу

Научные шоу покажут жителям краевой столицы 12 июня в рамках экологического фестиваля «Наш дом – Барнаул» в парке Спорта Алексея Смертина.
Представители кафедры «Современные специальные материалы» АлтГТУ устроят уроки волшебства «Удивительные физические опыты и фокусы». Зрители узнают, что такое настоящий температурный шок – скачок температуры от — 196ºС до + 500°С. Так меняется климат на самой близкой к Солнцу планете – Меркурии.
Для зрителей проведут множество интересных экспериментов, а напоследок покажут небольшой взрыв. Научное шоу начнется в 17.30, сообщает официальный сайт Барнаула.
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Нина Гаврилина
Благодарю сотрудников Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина и всех земляков русского поэта Виктора Гаврилина, кого затронула его трагическая судьба…Читать статью
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Вася
"тёмные личности" были, есть и будутЧитать статью
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Вася Камушкин
одни бандиты других к власти не пускают))Читать статью
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Максим Алейников
один крииминалитет не пускает другого))Читать статью
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Артур
Отличные заборы!Читать статью
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