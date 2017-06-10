Взрыв и температурный шок. В Барнауле на День России покажут научное шоу

Научные шоу покажут жителям краевой столицы 12 июня в рамках экологического фестиваля «Наш дом – Барнаул» в парке Спорта Алексея Смертина.

Представители кафедры «Современные специальные материалы» АлтГТУ устроят уроки волшебства «Удивительные физические опыты и фокусы». Зрители узнают, что такое настоящий температурный шок – скачок температуры от — 196ºС до + 500°С. Так меняется климат на самой близкой к Солнцу планете – Меркурии.

Для зрителей проведут множество интересных экспериментов, а напоследок покажут небольшой взрыв. Научное шоу начнется в 17.30, сообщает официальный сайт Барнаула.