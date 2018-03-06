Взрывчатку в Австралии будут печатать на 3D-принтере

В Австралии собираются опробовать новую технологию 3D-печати, которая позволит производить взрывчатку. Проект реализуют две местные компании, производящие оружие. Это DefendTex и DST.
В качестве базовой технологии используют лазерное спекание. Взрывчатое вещество будут отливать в восковых формах, сообщает Vistanews. Первыми на поток планируют поставить 40-миллиметровые гранаты для подствольного гранотомета M203A1 для штурмовой винтовки. Проект поддержали представители австралийского правительства.
Правда, пока о массовом производстве речь не идет. По данным СМИ, свое творение оружейники собираются вывести на стадию полного производства к 2020 году.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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