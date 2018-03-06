Взрывчатку в Австралии будут печатать на 3D-принтере

В Австралии собираются опробовать новую технологию 3D-печати, которая позволит производить взрывчатку. Проект реализуют две местные компании, производящие оружие. Это DefendTex и DST.

В качестве базовой технологии используют лазерное спекание. Взрывчатое вещество будут отливать в восковых формах, сообщает Vistanews. Первыми на поток планируют поставить 40-миллиметровые гранаты для подствольного гранотомета M203A1 для штурмовой винтовки. Проект поддержали представители австралийского правительства.

Правда, пока о массовом производстве речь не идет. По данным СМИ, свое творение оружейники собираются вывести на стадию полного производства к 2020 году.