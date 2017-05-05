WhatsApp возобновил работу после масштабного сбоя

Глобальный сбой в системе произошел 3 мая по всему миру. Пользователи WhatsApp бурно стали обсуждать проблему в Twitterе.

– Мы работаем над восстановлением функциональности приложения в ближайшее время. Просим прощения за предоставленные неудобства, – разместили информацию разработчики WhatsApp.

Напомним, приложение функционирует с 2009 года и на данный момент является самым популярным мессенджером, его использует более миллиарда человек.