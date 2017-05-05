WhatsApp возобновил работу после масштабного сбоя

Глобальный сбой в системе произошел 3 мая по всему миру. Пользователи WhatsApp бурно стали обсуждать проблему в Twitterе.
– Мы работаем над восстановлением функциональности приложения в ближайшее время. Просим прощения за предоставленные неудобства, – разместили информацию разработчики WhatsApp.
Напомним, приложение функционирует с 2009 года и на данный момент является самым популярным мессенджером, его использует более миллиарда человек.
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Светлана
ДаЧитать статью
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Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
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Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
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Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
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КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
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