WhatsApp возобновил работу после масштабного сбоя

Александр
Автор: Александр Май 5, 2017 02:45

Глобальный сбой в системе произошел 3 мая по всему миру. Пользователи WhatsApp бурно стали обсуждать проблему в Twitterе.

– Мы работаем над восстановлением функциональности приложения в ближайшее время. Просим прощения за предоставленные неудобства, – разместили информацию разработчики WhatsApp.

Напомним, приложение функционирует с 2009 года и на данный момент является самым популярным мессенджером, его использует более миллиарда человек.

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