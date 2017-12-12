Япония заявила о полете на Луну

Уже в 2020-е годы Япония надеется отправить своих астронавтов на Луну. Это произойдет в составе пилотируемых миссий в рамках международной программы по строительству модульной среды обитания Deep Space Gateway на окололунной орбите, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Теперь главное, чтобы Японию включили в состав участников. Только тогда страна сможет предложить совместное создание кораблей, а также предоставить разработки местных ученых в области очистки воды и воздуха.

Ранее было известно, что NASA, «Роскосмос» и партнеры намерены начать строительство Deep Space Gateway в ближайшие годы. Сначала будет сооружена орбитальная часть, а в перспективе отработанные технологии станут применяться на поверхности Луны и даже Марса. Глава госкорпорации Игорь Комаров считает, что вывод первых модулей возможен уже в 2024–2026 году.

Кстати, споры о том, был ли у США в 1969 году полет на Луну, продолжаются среди увлеченных космонавтикой уже почти 50 лет и до сих пор не имеют однозначного ответа.