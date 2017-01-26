Японские ученые утверждают, что кошки не глупее собак

Ученые из Японии провели исследование и выразили уверенность в том, что кошки не глупее собак.

Согласно результатам, кошки способны запоминать то, что с ними происходит. Кстати, эту информацию они в дальнейшем могут использовать по назначению.

Отмечается, в эксперименте участвовали 49 кошек. Перед животными поставили задачу, смогут вспомнить, из какой миски они уже съели, а в какой остался корм. Выяснилось, память кошек действительно развита.

Более того, кошки способны вызывать приятные воспоминания в памяти, как это делают люди.