Японские ученые утверждают, что кошки не глупее собак

Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 19:45

Ученые из Японии провели исследование и выразили уверенность в  том, что кошки не глупее собак.

Согласно результатам, кошки способны запоминать то, что с ними происходит. Кстати, эту информацию они в дальнейшем могут использовать по назначению.

Отмечается, в эксперименте участвовали 49 кошек. Перед животными поставили задачу, смогут вспомнить, из какой миски они уже съели, а в какой остался корм. Выяснилось, память кошек действительно развита.

Более того, кошки способны вызывать приятные воспоминания в памяти, как это делают люди.

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Александр
Автор: Александр Январь 26, 2017 19:45
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