Японцы доказали, что размножение в космосе возможно

Александр
Автор: Александр Май 27, 2017 23:46

Японские ученые много лет проводили эксперимент с грызунами, в результате которого выяснилось, что в космосе возможно размножение. 

В 2013 году биологи из японского университета Яманаши приступили к проведению многолетнего эксперимента с участием мышей. Сначала они отправили на борт МКС замороженную сперму грызунов. Спустя год материал вернулся на Землю, им оплодотворили яйцеклетки, которые потом имплантировали в утробы суррогатных мышей-матерей.

По результатам исследования ученые опубликовали статью, в которой говорилось, что одной из самых больших опасностей для живых организмов в космосе является высокий уровень радиации. На МКС он в 100 раз выше, чем на Земле. Излучение может влиять на активность сперматозоидов и даже изменять ДНК.

Однако, когда японцы сравнили структуру ДНК грызунов, зачатых подобным образом и грызунов, рожденных обычным путем, они не обнаружили значительной разницы. Отклонений не было и у детенышей «космических» мышей.

Впервые из облученного в космосе генетического материала впервые удалось получить жизнеспособное потомство, сообщает National Geographic Россия. Ученые намерены продолжить свои исследования.

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Александр
Автор: Александр Май 27, 2017 23:46
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