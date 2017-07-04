Японцы научились превращать любимую музыку в сок

Японцы придумали уникальный аппарат, который делает сок из любимой музыки.

Как отмечают авторы идеи, покупатели смогу попробовать слова своей близкой душе музыке, либо любой другой.

Алгоритм, заложенный в «электронные мозги» устройства, способен распознавать человеческое настроение на основе музыки.

Таким образом, машина начинает готовить напиток, миксуя кислые, сладкие, горькие или соленые оттенки.