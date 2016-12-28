Юные алтайские экологи в гостях у Пситтакозавра Сибирского
Известной широкому кругу читателей краевой газете «Природа Алтая» вчера исполнилось 11 лет. Она отметила день рождения выставкой, которая прошла в барнаульской школе №53. Сергей Малыхин, редактор газеты, основатель движения «Начни с дома своего» ознакомил таким образом школьников и гостей с итогами экологической экспедиции «Начни с дома своего».
Экспозиция оформлена в виде фото-дневника. Ее автор, корреспондент газеты «Природа Алтая» Ирина Шильреф, рассказала об одной из самых интересных фотографий:
— Я фанат динозавров, и поэтому для меня, как и для многих участников экспедиции самой яркой стала встреча с палеонтологами в селе Шестаково Чебулинского района Кемеровской области. Это произошло в августе 2016 года, накануне ученые обнаружили кости динозавра Пситтакозавра Сибирского. Очень редкий вид, что-то похожее находили в Монголии. Нам позволили прикоснуться к костям динозавра, такое чувство, что мы прикоснулись к тысячелетней истории.
Известно, что первые находки костей динозавров в Кемеровской области относятся ещё к 1950-м годам. В 1990-е годы сотрудники Палеонтологического института Российской Академии наук обнаружили на сибирской земле останки ящеротазовых зауропод. Очередной этап археологических исследований в селе Шестаково пришёлся на 2014 год. Результатом первого полевого сезона стало открытие 10 скелетов пситтакозавров, живших в меловой период. Вместе с «ящерицами-попугаями» были обнаружены кости амфибий, крокодилов, черепах. Около 130–112 миллионов лет назад современная Кемеровская область была прибрежной равниной. Река создавала наносы глины, которые «хоронили» погибших животных.
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