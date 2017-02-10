Загадочная «зеленая» комета приближается к Земле

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 19:45

Редкое событие происходит раз в пять лет – комета с зеленым хвостом пролетит мимо нашей планеты. Жители Земли смогут его увидеть 11 февраля.

Космический объект пронесётся от нашей планеты на расстоянии 12 000 000 километров.

Учёные отмечают, что риск столкновения кометы с Землёй полностью отсутствует.

Астрономы говорят, что на космическом теле проходят химические реакции, испаряется диуглиродный газ.

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Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 19:45
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