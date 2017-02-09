Загадочные древнейшие пирамиды нашли во льдах Аляски

Исследователи обнаружили три древнейших пирамиды, которые по своему размеру значительно превышают знаменитую египетскую Великую пирамиду в Гизе.
Геологи уверены, что сооружения сформировались не в результате природных катаклизмов,
Согласно выводам, в конструкции камни уложены друг на друга и закреплены тщательным образом.
Позже специалисты глубоко под снегом они нашли еще как минимум две пирамиды, которые требуют тщательного изучения, передает Газета.ру.
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