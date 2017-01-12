Загадочные древние сооружения являются порталами в иные миры

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 11:45

Путешествия в иные миры возможны с помощью сооружений древних цивилизаций, считают ученые.

Специалисты выдвинули гипотезу о том, одним из порталов является построенные тысячи лет назад «Врата богов», которые обнаружили в Перу.

Согласно легенде, у них есть два проёма на 7 и 2 метра. Так, кто пройдёт через сооружение стаёт бессмертным.

В Мемфисе находится храм Абу-Гораб. Легенды говорят, что сооружение помогает говорить со вселенной.

 Более того, на дне в озере Мичиган обнаружили «Звёздные врата». Примечательно, что исследователи там же обнаружили отчеканенного мастодонта, которые исчезли из нашей планеты ещё 10 тысяч лет назад. Также известные во всём мире сооружение «Стоунхендж» считается порталом, пишет наш сайт.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии