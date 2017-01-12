Загадочные древние сооружения являются порталами в иные миры

Путешествия в иные миры возможны с помощью сооружений древних цивилизаций, считают ученые.

Специалисты выдвинули гипотезу о том, одним из порталов является построенные тысячи лет назад «Врата богов», которые обнаружили в Перу.

Согласно легенде, у них есть два проёма на 7 и 2 метра. Так, кто пройдёт через сооружение стаёт бессмертным.

В Мемфисе находится храм Абу-Гораб. Легенды говорят, что сооружение помогает говорить со вселенной.

Более того, на дне в озере Мичиган обнаружили «Звёздные врата». Примечательно, что исследователи там же обнаружили отчеканенного мастодонта, которые исчезли из нашей планеты ещё 10 тысяч лет назад. Также известные во всём мире сооружение «Стоунхендж» считается порталом, пишет наш сайт.