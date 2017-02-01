Загадочные «гребни» высотой с 16-этажный дом нашли на Марсе

Учёные NASA обнаружили на поверхности Марса необычные конструкции, которые имеют высоту с 16-этажный дом.
Отмечается, гигантские плоские сооружения острые как лезвие. Эксперты назвали это явление «ломаные гребни».
Некоторые исследователи считают, что «ломаные гребни» на поверхность Марса могли принести с собой инопланетные существа и это является их местом жительства.
Еще одна догадка заключается в том, что объект образовался в последствие извержения вулканов и застывании магмы миллионы лет назад.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий