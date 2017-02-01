Загадочные «гребни» высотой с 16-этажный дом нашли на Марсе

Учёные NASA обнаружили на поверхности Марса необычные конструкции, которые имеют высоту с 16-этажный дом.

Отмечается, гигантские плоские сооружения острые как лезвие. Эксперты назвали это явление «ломаные гребни».

Некоторые исследователи считают, что «ломаные гребни» на поверхность Марса могли принести с собой инопланетные существа и это является их местом жительства.

Еще одна догадка заключается в том, что объект образовался в последствие извержения вулканов и застывании магмы миллионы лет назад.