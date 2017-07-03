Загадочный инопланетный город нашли на Луне

Уфологи из США обнаружили загадочные объекты на спутнике Земли. Американские исследователи внимательно изучают новую находку на поверхности Луны.

Специалисты считают, что внешне они напоминают базу инопланетян. Фотог7рафии были сделаны с зонда LRО.

Выдвигается версия, что такие объекты могут передвигаться в пространстве, и даже летать.

Ранее исследователи из США выдвинули предположение, что до столкновения двух небесных тел – Земли и Луны — осталось 65 миллиардов лет. Согласно мнению экспертов, на данный момент наблюдается постепенное замедление вращения Луны вокруг собственной оси. Согласно