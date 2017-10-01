Загадочный объект нашли на обратной стороне Луны

Уфологи нашли на другой стороне Луны загадочный объект. Ученые считают, что это обломки НЛО. Сейчас исследователи внимательно изучают очередную порцию снимков Луны, переданные аппаратом Апполон-11, пишет ToDay News Ufa.

Ученые заметили слева от кратера Дедал странный объект приплюснутой формы, который вполне может оказаться обломком инопланетного корабля, погруженного в лунный грунт. С момента крушения НЛО только его часть оказалась на поверхности. Скептики в теорию сторонников заговоров не верят и считают, что на фото изображен камень причудливой формы.

Ранее уфологи заподозрили NASA в том, что они в очередной раз скрывают от человечества правду о существовании пришельцев, которые якобы уже давно обосновались на спутнике Земли.

«АП» писала о том, что на Луне нашли целый город, который расположен под хрустальным колпаком. А именно на кратере Укерт, который отличается от других подобных объектов своим ландшафтом. Его особенностью является остроконечная возвышенность длиной в 2,5 метров. Там есть постройки, мосты, улицы, башни и лестницы.