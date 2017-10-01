Загадочный объект нашли на обратной стороне Луны

Александр
Автор: Александр Октябрь 1, 2017 15:45

Уфологи нашли на другой стороне Луны загадочный объект. Ученые считают, что это обломки НЛО. Сейчас исследователи внимательно изучают очередную порцию снимков Луны, переданные аппаратом Апполон-11, пишет ToDay News Ufa.

Ученые заметили слева от кратера Дедал странный объект приплюснутой формы, который вполне может оказаться обломком инопланетного корабля, погруженного в лунный грунт. С момента крушения НЛО только его часть оказалась на поверхности. Скептики в теорию сторонников заговоров не верят и считают, что на фото изображен камень причудливой формы.

Ранее уфологи заподозрили NASA в том, что они в очередной раз скрывают от человечества правду о существовании пришельцев, которые якобы уже давно обосновались на спутнике Земли.

«АП» писала о том, что на Луне нашли целый город, который расположен под хрустальным колпаком. А именно на кратере Укерт, который отличается от других подобных объектов своим ландшафтом. Его особенностью является остроконечная возвышенность длиной в 2,5 метров. Там есть постройки, мосты, улицы, башни и лестницы. 

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Александр
Автор: Александр Октябрь 1, 2017 15:45
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