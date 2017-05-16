Закат на Марсе: NASA опубликовала уникальную фотографию

Представители NASA выложили в Сеть уникальную фотографию заката на планете Марс.
Известно, снимок был сделан благодаря отправленному исследовательскому марсоходу Curiosity во время его нахождения в кратере Гейл.
Судя по фото, все небо окрашивается в синий цвет. По словам ученых, это происходит из-за слишком большого слоя пыли. Сотрудники NASA утверждают, что в полдень небо Марса имеет совершенно другой цвет, передает портал «Актуальные Новости».
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