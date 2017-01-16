Заменители сахара смертельны для жизни — ученые

Учёные доказали, что в мире не существует безопасных подсластителей и заменителей сахара.
Участникам исследования, среди которых были здоровые люди и граждане с непереносимостью глюкозы, предлагали в день по 50 граммов различных заменителей сахара.
После определённого времени у всех повторно взяли анализы крови и обнаружили у респондентов повышенный уровень триглицеридов.
Подобное может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до инфаркта, передает наш сайт.
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