Зависимость от соцсетей и видеоигр является генетической

Исследователи выразили уверенность в том, что зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической.
Для участия в соответствующем эксперименте учёные пригласили 8,5 тысячи человек, имеющих близнецов.
Выяснилось, что большинство участников имели схожие интересы со своими близнецами.
Наследственные факторы на 39% определяют зависимость от видеоигр и на 24% от соцсетей, передает портал наш сайт.
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