Земляне отправили музыкальное сообщение для инопланетян

Норвежские ученые отправили музыкально-математическое послание к звезде Лейтена в созвездии Малый Пес. Одна из ее планет, по мнению специалистов, находится в зоне обитаемости. Ответ от адресата придется ждать не менее 25 лет.
В послании 33 10-секундных музыкальных композиции, к примеру, от дуэта из Британии Autechre, диджея Ричи Хоутина, музыканта Карстена Николая, дуэта из Берлина Modeselektor, пишет «Газета.ru».
Так же в «радиописьме» есть руководство для их расшифровки. Как сказали ученые, «мы не надеемся, что инопланетяне знают МР3-формат». Роме того, в послание добавили информацию о математических правилах, геометрии, тригонометрии, зашифрованную в двоичный код.
Отправляли сообщение при помощи 32-метровой радиоантенны в городе Тромсе. Адресат находится в 12,36 световых годах от Земли, поэтому, если ответ и придет, то минимум через четверть века.
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Вася
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