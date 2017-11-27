Земляне отправили музыкальное сообщение для инопланетян

Норвежские ученые отправили музыкально-математическое послание к звезде Лейтена в созвездии Малый Пес. Одна из ее планет, по мнению специалистов, находится в зоне обитаемости. Ответ от адресата придется ждать не менее 25 лет.

В послании 33 10-секундных музыкальных композиции, к примеру, от дуэта из Британии Autechre, диджея Ричи Хоутина, музыканта Карстена Николая, дуэта из Берлина Modeselektor, пишет «Газета.ru».

Так же в «радиописьме» есть руководство для их расшифровки. Как сказали ученые, «мы не надеемся, что инопланетяне знают МР3-формат». Роме того, в послание добавили информацию о математических правилах, геометрии, тригонометрии, зашифрованную в двоичный код.

Отправляли сообщение при помощи 32-метровой радиоантенны в городе Тромсе. Адресат находится в 12,36 световых годах от Земли, поэтому, если ответ и придет, то минимум через четверть века.