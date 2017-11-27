Земляне отправили музыкальное сообщение для инопланетян

Александр
Автор: Александр Ноябрь 27, 2017 23:46

Норвежские ученые отправили музыкально-математическое послание к звезде Лейтена в созвездии Малый Пес. Одна из ее планет, по мнению специалистов, находится в зоне обитаемости. Ответ от адресата придется ждать не менее 25 лет.

В послании 33 10-секундных музыкальных композиции, к примеру, от дуэта из Британии Autechre, диджея Ричи Хоутина, музыканта Карстена Николая, дуэта из Берлина Modeselektor, пишет «Газета.ru».

Так же в «радиописьме» есть руководство для их расшифровки. Как сказали ученые, «мы не надеемся, что инопланетяне знают МР3-формат». Роме того, в послание добавили информацию о математических правилах, геометрии, тригонометрии, зашифрованную в двоичный код.

Отправляли сообщение при помощи 32-метровой радиоантенны в городе Тромсе. Адресат находится в 12,36 световых годах от Земли, поэтому, если ответ и придет, то минимум через четверть века. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Ноябрь 27, 2017 23:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии