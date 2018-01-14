Земляне установили утраченную связь с РКК «Энергия»

Спутник «Ангосат», телеметрия с которого перестала поступать вскоре после выхода на расчетную орбиту, вновь вышел на связь. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что говорить о постоянстве восстановленной связи пока преждевременно.

Сигналы первого ангольского спутника «Ангосат» поймали специалисты РКК «Энергия». Как уже сообщала «АП», ракета-носитель «Зенит» с первым ангольским спутником «Ангосат» стартовала с космодрома Байконур 26 декабря. После восьми минут полета от нее отделился разгонный блок «Фрегат», который затем вывел аппарат на расчетную орбиту. Спутник вышел на связь, но вскоре пропал. Однозначные причины ЧП до сих пор не установлены. Учитывая, что данный космический аппарат предназначается для обеспечения связи и телевизионного вещания на всем Африканском континенте, пока нельзя спрогнозировать, сможет ли он в дальнейшем в полном объеме работать по целевому назначению.

Эксперты космической отрасли предполагают, что из-за различных санкций большую часть зарубежной компонентной базы, судя по всему, пришлось поменять на отечественную или китайскую. Все это могло сказаться на совместимости при работе систем спутника на орбите.

Российско-ангольскому контракту на создание спутника РКК «Энергия» уже восемь лет, хотя в силу он вступил только в 2013 году.

Фото: Роскосмос