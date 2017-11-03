Женщина-робот стала гражданкой Саудовской Аравии

Александр
Автор: Александр Ноябрь 3, 2017 05:45

Робот по имени София с искусственным интеллектом и способностью поддержать разговор на заданную тему официально стал гражданином (гражданкой? – этот вопрос открыт) Саудовской Аравии. Это первый в мире случай, когда электронной машине предоставили гражданство, как настоящему человеку.

Во время презентации София вышла на сцену с непокрытой головой и без сопровождения взрослого мужчины. Местных женщин именно это возмутило больше всего.

 Но, по решению мужчин, которые занимают все руководящие посты в Саудовской Аравии, на северо-западе страны в ближайшее время будет создана особая промышленно-деловая зона NEOM. Там специалисты будут заниматься развитием новейших технологий.

В этот проект власти намерены вложить 500 млрд долларов. Робот София и станет одной из первых жительниц. Ее изобрел ученый Дэвид Хэнсон. Помимо высоких интеллектуальных способностей, София способна изображать 62 эмоции и распознавать лица людей.

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 3, 2017 05:45
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