Женщины с высокой зарплатой полнеют гораздо реже – ученые

Американские ученые провели исследование, доказывающее связь между уровнем дохода и склонностью к ожирению. Оказалось, чем выше у женщины зарплата, тем меньше она рискует набрать лишний вес. У мужчин эта взаимосвязь выражена меньше.

Специалисты собрали и изучили данные о состоянии здоровья населения за 2011-2014 г. По статистике, только 31% людей с высоким доходом страдает от излишней массы тела, при этом среди бедных этот показатель выше – 43%.

Больше всего к полноте склонны мужчины со средним заработком – 38,5%. У женщин этот показатель – 43%.

Интересно, что связь между стройностью и заработком не распространяется на темнокожих: среди богатых многие страдают ожирением. Также ученые предполагают, что ожирение может быть связано с образованием: среди окончивших школу 40% полных людей, а колледж – только 28%, пишут dni24.