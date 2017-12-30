Женщины с высокой зарплатой полнеют гораздо реже – ученые

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2017 11:46

Американские ученые провели исследование, доказывающее связь между уровнем дохода и склонностью к ожирению. Оказалось, чем выше у женщины зарплата, тем меньше она рискует набрать лишний вес. У мужчин эта взаимосвязь выражена меньше.

Специалисты собрали и изучили данные о состоянии здоровья населения за 2011-2014 г. По статистике, только 31% людей с высоким доходом страдает от излишней массы тела, при этом среди бедных этот показатель выше – 43%.

Больше всего к полноте склонны мужчины со средним заработком – 38,5%. У женщин этот показатель – 43%.

Интересно, что связь между стройностью и заработком не распространяется на темнокожих: среди богатых многие страдают ожирением. Также ученые предполагают, что ожирение может быть связано с образованием: среди окончивших школу 40% полных людей, а колледж – только 28%, пишут dni24. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2017 11:46
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