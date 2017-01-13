Женщины уходят от партнера после 5 лет совместной жизни

Группа ученых выразила уверенность в том, что после определенного периода времени представительницы слабого пола могут устать от своего партнера.
Согласно результатам эксперимента, после пяти лет любовных отношений женщины устают от своих мужчин и хотят изменить что-то в отношениях.
К слову, они начинают раздражаться по совершенно любому поводу, однако стоит им сменить партнера и вся раздражительность тут же проходит.
Чтобы спасти отношения ученые советуют устроить в отношениях небольшой перерыв, либо сделать какое-то особое совместное событие.
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