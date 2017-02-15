Женщины выбирают себе состоятельного спутника жизни из-за кризиса

Исследователи из Греции провели опрос и пришли к выводу, что женщины выбирают себе состоятельного спутника жизни из-за сложной экономической ситуации.
Ученые из института андрологии в Афинах провели исследование, которое состояло из трех этапов и проходило в 2008, 2013 и 2016 годах.
В нем приняли участие 600 женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Их доход в месяц составил до 1 тысячи евро и более двух тысяч евро.
Как выяснилось, многие обеспеченные и менее богатые женщины выбрали богатых надежных мужчин. Ученые резюмировали, что такое решение связано с инстинктом выживания.
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Ирина
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