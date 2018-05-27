Жители Алтайского края могут не увидеть звездопад с 5 на 6 мая из-за погоды

Александр
Автор: Александр Май 27, 2018 11:45

Сегодня, 5 мая, своего пика достигнет метеорный поток Эта-Аквариды, который иногда называют майскими Акваридами. Если погода позволит, в ночь на 6 мая жители России, и в частности, Алтайского края, смогут наблюдать «звездопад».

Напомним, «звездопад» – это явление происходящее при сгорании метеорных тел в атмосфере Земли. На этот раз источником потока стала комета Галлея. Метеорный поток начался еще 19 апреля и завершится лишь 28 мая. В ночь с 5 на 6 мая можно будет наблюдать его максимум.

Лучше всего наблюдать за метеорами после полуночи, ближе к утренней заре, отмечает планетарий Барнаула. Количество «падающих звезд» во время максимума активности достигнет 10-20 метеоров в час.

Однако, учитывая капризы погоды, жители нашего региона могут не увидеть метеорный поток. По данным Алтайского ЦГМС, в ночь на 6 мая в большинстве районов, а также в краевой столице, ожидаются дожди с мокрым снегом. К утру может даже образоваться снежный покров.

Барнаул | Прогноз погоды 

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Александр
Автор: Александр Май 27, 2018 11:45
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