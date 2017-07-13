Жители Алтайского края скоро увидят звездопады

Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 05:45

В Алтайском крае наступает время, когда можно наблюдать в небе любопытные астрономические явления. По вечерам будет видны Сатурн и Юпитер, а по ночам скоро начнут «сыпаться звезды». 

Если погода позволит, 19 и 25 июля у барнаульского планетария установят телескоп. С 12.30 здесь пройдут наблюдения за Солнцем, в которых смогут принять участие все желающие.

В течение всего месяца в вечернем небе будут видны Юпитер и Сатурн. Первая планета расположена у яркой звезды Спика, вторая – у звезды Антарес. Пары перемещаются от юго-запада к западной части горизонта.

По ночам можно будет любоваться метеорными потоками. До 15 августа активность будет проявлять альфа-Каприкорнида, до 19 августа – дальта-Акварида. Самый мощный поток метеоров будет у Персеиды. Он покажется с 17 июля по 24 августа.

«Невысокое расположение над горизонтом созвездия Козерога, в котором находится радиант потока Каприкорнид, приглашает наблюдать его за городом, его максимум в этом году ожидается 29 и 30 июля», – сообщают в планетарии.

Пик активности метеорного потока дельта-Аквариды ожидается 28 июля. Желающие смогут увидеть «падение» метеоров со скоростью до 20 штук в час.

Наблюдать на метеорными потоками, которые чаще называют звездопадом, рекомендуют за городом. 

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Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 05:45
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