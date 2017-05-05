Жители Алтайского края увидят звездный дождь Эта-Аквариды

Александр
Автор: Александр Май 5, 2017 02:45

Жители Алтайского края смогут наблюдать в начале мая звездный дождь Эта-Аквариды – метеорный поток, порожденный кометой Галлея, оставившей шлейф пылевых частиц.

В этом году его можно увидеть незадолго до начала утренних сумерек. Как сообщают в планетарии, радиант расположен в районе созвездия Водолея, восходящего к этому времени в северном полушарии.

Самое большое количество метеоров можно будет заметить с 5 по 7 мая. В эти дни их активность составит 35-50 метеоров в час. Звездопад будет виден без специального оборудования – невооруженным глазом. Главное при этом находиться как можно дальше от любых источников света. 

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Александр
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