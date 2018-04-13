Жители России уверены, что наша страна – лидер в освоении космоса

В День космонавтики, 12 апреля, Левада-центр опубликовал результаты тематического опроса. Участие в нем приняли 1600 человек из 52 субъектов РФ.
Результаты показали, что большая часть россиян, по-прежнему, считает Россию лидером в освоении космоса (и чем старше респондент, тем сильнее уверенность в этом).
Но вот за современными тенденциями в освоении космоса следят далеко не все. Так, на вопрос о том, что в феврале этого года глава частной американской космической компании «Спейс-икс» Илон Маск запустил в космос тяжелую ракету, только 11% ответили, что читали или слышали об этом событии. Более 60% впервые услышали о запуске тяжелой ракеты. А наибольшую информированность о данном событии демонстрируют жители Москвы и респонденты с высшим образованием.
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