Жители России уверены, что наша страна – лидер в освоении космоса

В День космонавтики, 12 апреля, Левада-центр опубликовал результаты тематического опроса. Участие в нем приняли 1600 человек из 52 субъектов РФ.

Результаты показали, что большая часть россиян, по-прежнему, считает Россию лидером в освоении космоса (и чем старше респондент, тем сильнее уверенность в этом).

Но вот за современными тенденциями в освоении космоса следят далеко не все. Так, на вопрос о том, что в феврале этого года глава частной американской космической компании «Спейс-икс» Илон Маск запустил в космос тяжелую ракету, только 11% ответили, что читали или слышали об этом событии. Более 60% впервые услышали о запуске тяжелой ракеты. А наибольшую информированность о данном событии демонстрируют жители Москвы и респонденты с высшим образованием.