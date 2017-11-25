«Живое ископаемое» поймали в Португалии

Сотрудники Португальского института моря и атмосферы выловили у берегов района Алгарве плащеносную акулу, относящуюся к доисторическому виду. Это очень редкий вид, появившийся десятки миллионов лет назад. Его называют «живым ископаемым».
Рыба оказалась самцом длиной 1,5 метра. Поймали ее еще в августе этого года на глубине 700 метров. В пасти таких акул насчитывается до 300 зубов, сообщает Lenta.ru. В 2015 году австралийские рыбаки поймали животное такого же вида.
Плащеносная акула обитает в Атлантическом и Тихом океанах на глубине до 1570 м. Это очень редкий вид рыб. В длину она может достигать двух метров. Внешне немного похожа на змею. Для человека опасности не представляет.
Данный вид рыб появился более 80 млн лет назад.
Читайте также
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь 0 08.Янв
- Программное обеспечение в клиническом исследовании препарата: как внедрить 0 27.Сен
- Ожирение негативно влияет на память человека 0 13.Янв
- Ученые: Лень улучшает здоровье человека 0 13.Мар
- Каким образом устранить ошибку отсутствия файла msvcp140.dll? 0 24.Фев
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Misha
К ежегодному Балу дебютанток Tatler девушки готовились не один месяц. Фотосессии, интервью, а еще эти репетиции… Кому-то танцевальные па давались…Читать статью
-
Freddy_Girl31
Правильно сделал!Читать статью
-
Игнат
Да крутая играЧитать статью
-
Oleg
Оказывается, что сын Анфисы Чеховой до сих пор не видел маму по телевизору. Он думает, что она работает балериной, так…Читать статью
-
Крот
Игра клас!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий