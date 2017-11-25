«Живое ископаемое» поймали в Португалии

Александр
Автор: Александр Ноябрь 25, 2017 11:45

Сотрудники Португальского института моря и атмосферы выловили у берегов района Алгарве плащеносную акулу, относящуюся к доисторическому виду. Это очень редкий вид, появившийся десятки миллионов лет назад. Его называют «живым ископаемым». 

Рыба оказалась самцом длиной 1,5 метра. Поймали ее еще в августе этого года на глубине 700 метров. В пасти таких акул насчитывается до 300 зубов, сообщает Lenta.ru. В 2015 году австралийские рыбаки поймали животное такого же вида.

Плащеносная акула обитает в Атлантическом и Тихом океанах на глубине до 1570 м. Это очень редкий вид рыб. В длину она может достигать двух метров. Внешне немного похожа на змею. Для человека опасности не представляет.

Данный вид рыб появился более 80 млн лет назад. 

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 25, 2017 11:45
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