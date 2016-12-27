Живые ткани будут печатать в космосе на 3D-принтере

«Роскосмос» готовит уникальный эксперимент по 3D-печати живых тканей. Необычность проекта состоит в том, что его воплотят в жизнь на борту Международной космической станции (МКС).
Речь может идти о замене наиболее подверженных разрушению, в частности, от радиации органов искусственными, отмечают ученые. Это особо актуально при совершении астронавтами и колонизаторами межпланетных полетов.
Подчеркнем, биопечать в невесомости позволяет использовать не аддитивный метод печати (когда наносится слой за слоем), а так называемый формативный. Здесь объект создается одновременно с разных сторон — по типу лепки снежка, пишут «Известия».
Предполагаемую дату эксперимента пока официально не называют. Эта программа будет направлена на фундаментальные исследования, создающие задел для перспективных технологий, которые понадобятся в ходе межпланетных экспедиций.
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