Живые ткани будут печатать в космосе на 3D-принтере

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 10:46

«Роскосмос» готовит уникальный эксперимент по 3D-печати живых тканей. Необычность проекта состоит в том, что его воплотят в жизнь на борту Международной космической станции (МКС).

Речь может идти о замене наиболее подверженных разрушению, в частности, от радиации органов искусственными, отмечают ученые. Это особо актуально при совершении астронавтами и колонизаторами межпланетных полетов.

Подчеркнем, биопечать в невесомости позволяет использовать не аддитивный метод печати (когда наносится слой за слоем), а так называемый формативный. Здесь объект создается одновременно с разных сторон — по типу лепки снежка, пишут «Известия».

Предполагаемую дату эксперимента пока официально не называют. Эта программа будет направлена на фундаментальные исследования, создающие задел для перспективных технологий, которые понадобятся в ходе межпланетных экспедиций.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 10:46
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