Жизнь после смерти. Ученые нашли настоящие гены-зомби

Оказывается, после гибели живого существа не все процессы в организме останавливаются. К такому выводу пришли американские ученые, ведь они обнаружили настоящие гены-зомби, которые после смерти только приступают к развитию. Правда, их активность непродолжительна.

Для опытов генетики использовали тела рыб и мышей, пишет журнал ToDay News Ufa со ссылкой на «Актуальные новости». Специалисты выяснили, что после гибели активируется примерно тысяча генов-зомби. Из них 515 приступают к работе в первые сутки, еще 548 функционируют следующие четыре дня. Интересно, что это те самые гены, которые отвечают за развитие эмбрионов и процессы восстановления в организме.

То есть, что при зачатии, что после смерти в организме проходят одни и те же процессы. Правда, отдельные просыпающиеся гены отвечают за развитие раковых клеток. Возможно, поэтому после трансплантации у людей повышается склонность к заболеваниям онкологии.