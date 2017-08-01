Жизнь после смерти. Ученые нашли настоящие гены-зомби

Оказывается, после гибели живого существа не все процессы в организме останавливаются. К такому выводу пришли американские ученые, ведь они обнаружили настоящие гены-зомби, которые после смерти только приступают к развитию. Правда, их активность непродолжительна.
Для опытов генетики использовали тела рыб и мышей, пишет журнал ToDay News Ufa со ссылкой на «Актуальные новости». Специалисты выяснили, что после гибели активируется примерно тысяча генов-зомби. Из них 515 приступают к работе в первые сутки, еще 548 функционируют следующие четыре дня. Интересно, что это те самые гены, которые отвечают за развитие эмбрионов и процессы восстановления в организме.
То есть, что при зачатии, что после смерти в организме проходят одни и те же процессы. Правда, отдельные просыпающиеся гены отвечают за развитие раковых клеток. Возможно, поэтому после трансплантации у людей повышается склонность к заболеваниям онкологии.
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Нурбек
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Софья
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
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