Жизнь появится на самой холодной планете Солнечной системы – ученые

Александр
Автор: Александр Ноябрь 17, 2017 23:45

Уран – самая холодная планета Солнечной системы, причем седьмая по удаленности от Солнца. Этот гигант был открыт еще 18 веке. Что особенного в этой планете?

Как информирует ToDay News Ufa, через несколько миллиардов лет эта планета станет пригодной для органической жизни. Дело в том, что на Уране могут появится океаны и моря.

Ученые провели масштабное исследование и рассказали, что Уран ждет динамическое развитие, но при условии, что Солнце начнет расширяться. Предполагается, что Солнце может эволюционировать через несколько миллиардов лет, в результате чего оно увеличится в 256 раз.

В результате его расширения Уран начнет «таять», а на его поверхности образуются океаны и моря.

Планета Уран больше Земли в 63 раза, этот гигант занимает четвертое место по своему весу среди всех планет в Солнечной системе. На Уране есть облака и ветер. Вокруг Солнца планета обращается за 84 года, а ее световой день длится примерно 17 часов.

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 17, 2017 23:45
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