Жизнь сокращается на 10 лет из-за диабета

Британские ученые провели ряд исследований и выразили уверенность в том, что наличие у человека диабета сокращает ему жизнь на девять лет.
Отметим, в последние годы число больных диабетом превысили 100 миллионов человек и количество продолжает расти.
Оказалось, что в Китае рост числе людей, страдающих от диабета, напрямую связан с сокращением продолжительности жизни.
Наличие диабета увеличивает шанс появления болезней сердечно-сосудистой системы, проблем с почками, печенью, а также ряда раковых образований.
Ученые рассказали, городские жители теряют порядка восьми лет жизни, а жители провинций — около десяти лет.
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