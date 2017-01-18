Жизнь сокращается на 10 лет из-за диабета

Британские ученые провели ряд исследований и выразили уверенность в том, что наличие у человека диабета сокращает ему жизнь на девять лет.

Отметим, в последние годы число больных диабетом превысили 100 миллионов человек и количество продолжает расти.

Оказалось, что в Китае рост числе людей, страдающих от диабета, напрямую связан с сокращением продолжительности жизни.

Наличие диабета увеличивает шанс появления болезней сердечно-сосудистой системы, проблем с почками, печенью, а также ряда раковых образований.

Ученые рассказали, городские жители теряют порядка восьми лет жизни, а жители провинций — около десяти лет.