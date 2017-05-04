Жуткие последствия курения: новое исследование

Ученые провели исследование, в ходе которого отметили страшные последствия курения.

По прогнозам специалистов, вредная привычка напрямую влияет на иммунитет человека, что в итоге приводит к аутоиммунным заболеваниям. Все дело в том, вредная привычка снижет уровень инвариантных T-клеток.

Ранее сообщалось, что в следующем веке число жертв курения составит более миллиарда человек. Между тем, смертность от этих болезней вырастет в 10 раз.

Примечательно, больше всего курильщиков живет Индии и Китае. Больше всего сигарет на одного курильщика приходится в Греции, Словении и Украине, информирует наш сайт.

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