Зонд «Кассини» раскроет тайны колец Сатурна

Зонд «Кассини» приступает к первому полету между кольцами Сатурна и его атмосферой. Он будет двигаться со скоростью в 110 тыс. км в час и «поднырнет» под кольца сегодня, 26 апреля, в девять утра по Гринвичу.

Свою большую антенну зонд использует как щит, так как при высокой скорости даже столкновение с крохотными частицами может повредить аппарат, сообщает «Русская служба ВВС».

Если операция будет удачной, зонд совершит еще 21 такой пролет в течение пяти месяцев, затем войдет в плотные слои атмосферы Сатурна. Пролеты между атмосферой Сатурна и его кольцами в НАСА называют грандиозным финалом.

При успешном прохождении миссии «Кассини» пришлет на Землю фотографии беспрецедентного качества, а также информацию, которая даст ответы на многие по сей день неразрешенные вопросы об этой планете. Одна из главных его задач – определение массы и возраста колец Сатурна.