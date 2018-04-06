Звездопад смогут увидеть жители Алтайского края в апреле

Александр
Автор: Александр Апрель 6, 2018 23:46

Жители Алтайского края смогут попробовать увидеть весенний метеорный поток Лириды во второй половине апреля, если погода будет благоприятной. Правда, это не очень зрелищный звездопад, так как активность Лирид невелика, предупреждают астрономы.

Радиант потока расположен в созвездии Лиры, пылевые частицы, порожденные кометой C/1861 G1 Тэтчер, сообщает Барнаульский планетарий.

Желающие смогут наблюдать звездопад с 16 по 25 апреля. Своего пика он достигнет 22 апреля.

Однако активность Лирид не так высока, скорость небесных вспышек – до 20 метеоров в час.

Лучше всего любовать за этим звездопадом ближе к утру, в часы перед восходом Солнца, рекомендуют в планетарии.

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Александр
Автор: Александр Апрель 6, 2018 23:46
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