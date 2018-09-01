«12 тысяч за крем?!» поклонники посчитали, что средства ухода за собой во время беременности Анастасии Шубской уж очень дорогие

mavit
Автор: mavit Сентябрь 1, 2018 23:45

«12 тысяч за крем?!» поклонники посчитали, что средства ухода за собой во время беременности Анастасии Шубской уж очень дорогие

Хотя супруга известного хоккеиста и может себе это позволит

 

«12 тысяч за крем?!» поклонники посчитали, что средства ухода за собой во время беременности Анастасии Шубской уж очень дорогие

За несколько недель до родов Шубская рассказывала, что сейчас ее муж работает в Америке, и до конца беременности она планирует находиться рядом с ним

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Около двух недель назад 24-летняя Анастасия Шубская подарила сына Александру Овечкину. Первое время справляться с младенцем девушке помогала родная сестра Мария, однако вскоре новоиспеченные родители начнут искать няню.

За несколько недель до родов Шубская рассказывала, что сейчас ее муж работает в Америке, и до конца беременности она планирует находиться рядом с ним, поэтому рожать будет в США. Так и вышло. А накануне дочь Веры Глаголевой опубликовала в Instagram Stories серию постов, касающихся своего ухода за кожей во время беременности. Основной принцип любого ухода: обновлять и увлажнять кожу, чтобы после родов быстрее прийти в форму. Для этого супруга Александра Овечкина часто пользовалась скрабом, дабы «ускорить клеточное обновление, повысить сопротивляемость тканей и предупредить дряблось кожи».

Перепробовала она разные средства — кофейные, солевые, сахарные. Но предпочтение отдала кокосовому маслу.

«Я считаю, что кокосовое масло и в Африке кокосовое масло, поэтому разницы в содержимом баночки за 52 доллара и за 8 долларов нет, так что смысла переплачивать нет»,— пишет красавица. Она утверждает, что самое главное — чтобы кожа была постоянно увлажненная, а во время беременности особенно, поэтому она «лила на себя масла рекой».

Однако, когда в подборке супруга хоккеиста назвала одно из люксовых средств, поклонники заявили, что для кокосового масло- его стоимость просто запредельна. Баночка эликсира за 12 тысяч рублей – чересчур дорого. Тем более, если сама Настя говорит, что разницы между бюджетным и премиум вариантом нет.

«Впрочем, супруга Овечкина может себе такое позволить!», « В конце концов, будущей маме приятно усиленно ухаживать за собой!», — тут же отозвались в комментариях другие пользователи.

Напомним, Александр Овечкин и Настасья Шубская оформили отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкое торжество, решив отложить его на год. Лишь 8 июля 2017-го супруги закатили роскошную свадьбу, на которой успела побывать Вера Глаголева – мама невесты. Ее не стало через несколько месяцев.

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mavit
Автор: mavit Сентябрь 1, 2018 23:45
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