«12 тысяч за крем?!» поклонники посчитали, что средства ухода за собой во время беременности Анастасии Шубской уж очень дорогие

Хотя супруга известного хоккеиста и может себе это позволит

За несколько недель до родов Шубская рассказывала, что сейчас ее муж работает в Америке, и до конца беременности она планирует находиться рядом с ним

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Около двух недель назад 24-летняя Анастасия Шубская подарила сына Александру Овечкину. Первое время справляться с младенцем девушке помогала родная сестра Мария, однако вскоре новоиспеченные родители начнут искать няню.

За несколько недель до родов Шубская рассказывала, что сейчас ее муж работает в Америке, и до конца беременности она планирует находиться рядом с ним, поэтому рожать будет в США. Так и вышло. А накануне дочь Веры Глаголевой опубликовала в Instagram Stories серию постов, касающихся своего ухода за кожей во время беременности. Основной принцип любого ухода: обновлять и увлажнять кожу, чтобы после родов быстрее прийти в форму. Для этого супруга Александра Овечкина часто пользовалась скрабом, дабы «ускорить клеточное обновление, повысить сопротивляемость тканей и предупредить дряблось кожи».

Перепробовала она разные средства — кофейные, солевые, сахарные. Но предпочтение отдала кокосовому маслу.

«Я считаю, что кокосовое масло и в Африке кокосовое масло, поэтому разницы в содержимом баночки за 52 доллара и за 8 долларов нет, так что смысла переплачивать нет»,— пишет красавица. Она утверждает, что самое главное — чтобы кожа была постоянно увлажненная, а во время беременности особенно, поэтому она «лила на себя масла рекой».

Однако, когда в подборке супруга хоккеиста назвала одно из люксовых средств, поклонники заявили, что для кокосового масло- его стоимость просто запредельна. Баночка эликсира за 12 тысяч рублей – чересчур дорого. Тем более, если сама Настя говорит, что разницы между бюджетным и премиум вариантом нет.

«Впрочем, супруга Овечкина может себе такое позволить!», « В конце концов, будущей маме приятно усиленно ухаживать за собой!», — тут же отозвались в комментариях другие пользователи.

Напомним, Александр Овечкин и Настасья Шубская оформили отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкое торжество, решив отложить его на год. Лишь 8 июля 2017-го супруги закатили роскошную свадьбу, на которой успела побывать Вера Глаголева – мама невесты. Ее не стало через несколько месяцев.