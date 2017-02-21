18-летняя Алеся Кафельникова опубликовала эротическое видео с бойфрендом

Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 05:45

18-летняя Алеся Кафельникова опубликовала эротическое видео с бойфрендом

18-летняя Алеся Кафельникова опубликовала эротическое видео с бойфрендом

Модель не перестает удивлять своих поклонников

Алеся Кафельникова опубликовала откровенный видеоролик со своим бойфрендом.

Кажется, скоро о дочери известного теннисиста Евгения Кафельникова – Алесе будут говорить чаще чем о Ксении Собчак. В свои 18 лет девушка уже засветила в нескольких скандалах, что не помешало ей стать одной из самых известных моделей России. А на днях красавица, дабы подпитать свою скандальную славу, согласилась сняться в очень откровенном видео со своим бойфрендом, рэпером Глебом Голубиным, известным как Pharaoh. Таким образом, пара вместе поучавствовала в откровенной фотосессии для журнала Tatler. Несмотря на откровенность ролика, поклонники модели заявили, что пара смотрится идеально.

«Вы реально крутые, влюбилась в вашу пару, выкладывай больше совместных фоток и видео», «Мальчик все время в каком-то высокомерном образе, зациклен только на себе. Леся как часть антуража для него, не более» (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.).

Глеб и Алеся начали встречаться больше двух месяцев назад и первое время скрывали свой роман. Впервые вместе пара появилась на премьере фильм «Иллюзия любви».

Напомним, что полтора года Алеся встречалась с сыном ресторатора Аркадия Новикова Никитой. После расставания с ним у модели был краткосрочный роман с игроком Молодежной хоккейной лиги Германом Рубцовым.

Эротическая фотосессия Алеси Кафельниковой и реппера Фараона. Модель не перестает удивлять своих поклонников

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Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 05:45
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