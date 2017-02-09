20-летняя дочь олигарха Кудряшкина ищет героев в свой клип

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 00:45

20-летняя дочь олигарха Кудряшкина ищет героев в свой клип

20-летняя дочь олигарха Кудряшкина ищет героев в свой клип

Девушка учится на журфаке и выступает под псевдонимом «Настя Кудри»

В минувшие выходные Настя Кудри на своей страничке в Инстаграм объявила конкурс на попадание в своё новое видео на песню «На любви»

Студентка журфака МГУ Анастасия Кудряшкина — одна из самых завидных российских невест.

За девушкой даже ухаживал «холостяк» Алексей Воробьев и другие знаменитости.

Но сердце «русской Джиджи Хадид» (так Настю называют подписчики ее Инстаграма-Ред.) покорил сын главы «Ресо-гарантия», 18-летний сын миллиардера Сергей Саркисов.

— Мне приятно сравнение с Джиджи Хадид, потому что она яркая и красивая, — говорит о своем сходстве с западной звездой Настя Кудри.

Похоже такие сравнения были по вкусу и парню певицы. Однако недавно парочка рассталась. 20-летняя дочь олигарха Игоря Кудряшкина (в 2016 году он вошел в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России 2016 года-Ред.) снова свободна и готова к покорению российского шоу-бизнеса

В минувшие выходные Настя Кудри на своей страничке в Инстаграм объявила конкурс на попадание в своё новое видео на песню «На любви».

— Дорогие мои, решила сделать небольшой сюрприз ко дню всех влюбленных, — написала певица Настя Кудри в своем Инстаграме. — Ближе к делу: выкладывайте видео со своими любимыми и пишите хэштеги #НаЛюбви #НастяКудри #NastyaKudry. Самые лучшие видео войдут в мой клип, который я выпущу 14 февраля! Отбор видео заканчивается 11 февраля в 00.00 Жду Ваши видео, уже в предвкушении просмотра!

По словам Насти, в ролик попадут самые красивые и романтические пары. Для того, чтобы стать участником конкурса нужно всего лишь выложишь любое романтическое видео в Инстаграм со своей второй половинкой и поставить хэштеги — #НаЛюбви #НастяКудри #NastyaKudry.

Сам клип появится в канун праздника всех влюблённых — 14 февраля на официальном канале Насти Кудри в ютуб и на музыкальных каналах.

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Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 00:45
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