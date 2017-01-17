23-летнего бойфренда Бритни Спирс заподозрили в измене с моделью

А еще ранее репортеры предположили, что он начал встречаться со звездой ради пиара

Певица Бритни Спирс с ее новым бойфрендом Сэмом Асгари.

Разница в возрасте между Бритни Спирс и ее новым бойфрендом Сэмом Асгари – 12 лет, это еще при том, что возлюбленный поп-дивы – красавец, профессиональная модель и на его счету немало разбитых сердец.

Ну вот казалось бы, Бритни, но разве жизнь с мужем-танцором, который чуть не оставил тебя ни с чем не научила, что надо держаться подальше от такого рода красавцев? Нет, сердце, похоже, верит в чудеса. При том, что все западные таблоиды уже оттоптались на теме, что роман со звездой Асгари закрутил исключительно ради пиара, чтобы повысить свои ставки в шоу-бизнесе, сама Бритни на всех фотографиях выглядит счастливой и не хочет ничего слышать.

Но сегодня появилась новость, что ко всему прочему новый возлюбленный поп-иконы еще и изменяет ей. 27-летняя модель Морган Осман опубликовала провокационный снимок, на котором запечатлена вместе с Сэмом Асгари. В кадре Сэм целует девушку, а в подписи стоят хэштеги #britneyspears, #samasghari #britneyfamily. Что это было? Жестокий розыгрыш? Очень несмешная шутка? Как бы то ни было, но очевидно, что все, что дано было природой этим двоих ушло на красоту.

Новый бойфренд Бритни Спирс изменяет звезде с моделью Морган Осман.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А тем временем фанаты Спирс начали писать гневные комментарии под фотографией, после чего Морган все-таки спохватилась и удалила пост.

Многие сошлись во мнении, что девушка хотела таким образом привлечь к себе внимание и фотография могла быть старой.

Бритни Спирс пока никак не отреагировала на провокацию. А быть может, просто не видела снимок, ведь после того, как Асгари переехал в дом Бритни в Лас-Вегасе, пара затеяла грандиозный ремонт.